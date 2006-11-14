Ющенко не устраивает вялый Медведько

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА отмечает, что Президент Украины может сменить руководство Генеральной прокуратуры только с целью усиления этого ведомства.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом В.БАЛОГА сказал, комментируя сообщение отдельных интернет-агентств об инициации главой государства отставки Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его замены на этом посту на нынешнего заместителя Генпрокурора Рената КУЗЬМИНА.

«Президент Виктор ЮЩЕНКО не удовлетворен работой Генеральной прокуратуры и ее руководителя Александра МЕДВЕДЬКО, однако не намерен назначать вместо него человека, к профессиональной репутации которого также имеет серьезные замечания», – заявил глава Секретариата Президента.

Он также отметил: «Действительно, Президента совсем не устраивает очевидная вялость Генеральной прокуратуры в расследовании резонансных дел, борьбе с коррупцией, защите прав граждан. Генпрокуратура неоднократно становилась объектом справедливой и острой критики Виктора ЮЩЕНКО, который обращал внимание руководства этого правоохранительного органа на несоответствие публичных фанфарных отчетов с реальными, весьма скромными результатами работы». По словам В.БАЛОГИ, обоснованные претензии Президента к Генеральной прокуратуре больше всего касаются именно следствия, которым занимается Ренат КУЗЬМИН. «Следовательно, такой кадровой замены, о подготовке которой пишут интернет-издания, Президент никогда не сделает», – отметил глава Секретариата. «Все возможные изменения в высшем руководстве Генеральной прокуратуры будут направлены только на усиление этого ведомства, чтобы вдохнуть туда новые силы», – добавил В.БАЛОГА.