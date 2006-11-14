Бродский хочет отправить Черновецкого туда, откуда он прилетел

В середине января 2007 года фракция БЮТ и другие оппозиционные депутатские фракции в Киевсовете намерены инициировать проведение референдума по выражению недоверия в настоящее время действующему мэру столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил член фракции БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ.

«Сейчас занимаемся подготовкой этого вопроса… ориентировочно начнем (инициация проведения референдума – УНИАН) где-то с середины января… если Лёня (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН) сам не уйдет», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По словам М.БРОДСКОГО, в соответствии с процедурой проведения референдума по выражению недоверия после сбора подписей киевлян по этому поводу указанный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сессии Киевсовета. При этом М.БРОДСКИЙ выразил свое сомнение, что удастся собрать 80 голосов депутатов Киевсовета по этому поводу, однако иначе, как отметил он, «шансов у Леонида Михайловича - нуль».

В то же время М.БРОДСКИЙ от имени фракции БЮТ в Киевсовете, обращаясь к киевлянам через средства массовой информации, призывает последних 23 ноября (это почти день Майдана) утром прийти на Крещатик к мэрии и «поддержать честных депутатов (в Киевсовете – УНИАН), которые считают целесообразной досрочную отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В то же время депутат считает, что лучше всего было бы, если бы вместо проведения референдума Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и депутаты Киевсовета, которые поддерживают его, добровольно досрочно сложили свои полномочия. «Я считаю, что правильной была бы не только отставка мэра, а всего состава депутатского корпуса Киевсовета, при этом считаю, что они добровольно должны сложить полномочия», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Отвечая на вопрос, не означает ли, в случае гипотетической досрочной отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра, возвращения на его место Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, М.БРОДСКИЙ сказал: «выборы покажут. Киевлянам решать».

В то же время М.БРОДСКИЙ сообщил, что по имеющейся у него информации, примерно неделю назад Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ опять начал выдачу продуктовых пайков киевлянам. Такой шаг действующего мэра М.БРОДСКИЙ объяснил тем, что тот понял, что «у него рейтинг падает». Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, удастся ли с помощью референдума прекратить досрочно полномочия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра украинской столицы, М.БРОДСКИЙ выразил надежду по этому вопросу, «надеюсь нормально проведем референдум и отправим его (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) туда, откуда он прилетел», - сказал М.БРОДСКИЙ.