Толстоухов придумал последнее предложение для Тарасюка

Министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ считает, что Борис ТАРАСЮК должен самостоятельно уйти с должности министра иностранных дел из-за своей оппозиционности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТОЛСТОУХОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я считаю, что быть министром иностранных дел и состоять в оппозиционной к правительству партии, в оппозиционном к правительству блоке, и таким образом ставить внешнюю политику в оппозицию к внутренней - с позиции морали и этики не соответствует политической деятельности”, - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

“Я бы на месте министра иностранных дел приблизительно таким образом завершил бы свой отчет в ВР - такие примеры политического джентльменства должны быть в политической жизни Украины”, - добавил он.

Кроме того, министр Кабинета министров выразил убеждение, что ВР не будет настаивать на освобождении от должности министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО. Он напомнил, что проверки Минобороны в сфере реализации избыточного имущества осуществлялись в соответствии с поручением Президента. Если злоупотребления выявлены, за них нужно нести ответственность, отметил А.ТОЛСТОУХОВ.