Портфель или оппозиция: Павленко и Поляченко поставили перед выбором

Министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не исключает, что министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО и министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО останутся на своих должностях, если заберут заявления об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не исключаю такой возможности. Сегодня увидим, что будет происходить в ВР. Если они отзовут свои заявления и соответственно отреагируют на ситуацию, в оппозиции они или нет, я такого не исключаю», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

В то же время он отметил, что вопросы распределения этих должностей между разными партиями антикризисной коалиции и конкретные персоналии не обсуждались. «За 15 лет украинской политики выросло достаточное количество людей, чтобы свято место пустым не осталось», - добавил он.