В ПР говорят, что ведут переговоры со всеми фракциями

Первый заместитель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ утверждает, что его политическая сила ведет переговоры со всеми парламентскими фракциями относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Мы ведем консультации со всеми политическими силами, которые представлены в парламенте, в том числе и по созданию действенной структуры политического управления нашего государства, которая бы позволила эффективно им управлять», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В то же время, по его словам, никакого решения о создании новой коалиции фракция Партии регионов еще не принимала.

«Решение может быть принято только после того как оно будет принято или на политсовете партии, или на заседании фракции. Ни первое, ни второе решение пока не принималось», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом он сообщил, что переговоры с БЮТ от Партии регионов непосредственно ведет народный депутат Андрей КЛЮЕВ.