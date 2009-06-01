Лидер фракции БЮТ опровергает информацию о ширке: не смешите страну
«Ничего на эту тему я не знаю»
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО опровергает информацию о якобы достигнутой договоренности о создании широкой коалиции между БЮТ и Партией регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
«Ничего на эту тему я не знаю. Завтра мы будем выступать от фракций и говорить: не смешите страну страшилками. Ничего и в помине нет на данную минуту», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
Он также опроверг, что на этой пленарной неделе может быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в Конституцию.
И.КИРИЛЕНКО напомнил, что все документы о создании коалиции он обязан подписывать как председатель фракции.
«Там целая процедура. Никакой подписи я как руководитель фракции нигде под ни одним проектом не ставил», - сказал он.
Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что о создании коалиции договорились непосредственно лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, И.КИРИЛЕНКО отметил, что «на эти риски никто так просто не пойдет».
И.КИРИЛЕНКО также отметил, что коалиция при участии Партии регионов может быть лишь в одном случае: если фракция Партии регионов примет решение присоединиться к этой коалиции.
«Но я сомневаюсь, что “регионы” захотят присоединиться. Они захотят создать, а не присоединиться», - сказал он.