Бессмертный спасет Ющенко от одиночества

Экс-председатель Совета партии “Народный Союз Наша Украина”, лидер парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что его выход из “Нашей Украины” сделает почетного председателя партии, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО одиноким.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "Известия в Украине" (№51 от 14 ноября), отвечая на вопрос, почему после того, как работа руководства партии была признана неудовлетворительной, он не сложил с себя полномочий, не вышел из президиума и из Совета партии.

"Сразу после парламентских выборов я подал заявление о своей отставке с должности председателя Совета партии. Но Совет моей отставки не принял. С другой стороны – если в школе вам не ставили “двоек” – значит, вы не учились. Каждый человек, который работает, имеет право на ошибки. Да, этих ошибок не должно быть так много. Да, я мог уйти из руководства партии и вообще – из партии. И если бы Президентом был не Виктор ЮЩЕНКО, никаких моих претензий на руководство в партии не было бы. Поскольку я и мои коллеги несем ответственность за все, что делает ЮЩЕНКО. Именно мы вывели его на Майдан. И сегодня повернуться к нему спиной – значит расписаться в собственной несостоятельности реализовать то, во имя чего мы жили последние годы. И мой выход, или выход кого-то из моих коллег сделает ЮЩЕНКО не только одиноким как Президента, но и как политика, и как человека. Сегодня круг людей, которые его искренне поддерживают, сужается", - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

“Если Президент говорит, что он был, есть и будет с этой партией, то я не готов его бросить”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.