Ющенко и Адамкус подписали совместную декларацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС подписали Совместную декларацию президентов Украины и Литвы.

Как передает корреспондент УНИАН, также в рамках встречи двух президентов в Киеве было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере развития государственной службы и административной реформы между Главным управлением Государственной службы Украины и Министерством внутренних дел Литовской Республики.

От украинской стороны документ подписал начальник Главного управления Государственной службы Тимофей МОТРЕНКО, от литовской – вице-министр внутренних дел Литвы Регимантас ЧУПАЙЛ.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве на региональном уровне. В частности, соглашение между Черкасской облгосадминистрацией и Шауляйским уездом подписали председатель Черкасской ОГА Александр ЧЕРЕВКО и руководитель Шауляйского уезда Альвидас ШЕДЖЮС; соглашение о сотрудничестве между Львовской ОГА и Шауляйским уездом подписали председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК и руководитель Шауляйского уезда.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между Сумской ОГА и Тяльшайским уездом. От Сумской ОГА ее подписала губернатор Нина ГАРКАВАЯ, от литовской – руководитель Тяльшайского уезда Ромуальдас ВАСИЛЯУСКАС.