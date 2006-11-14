Яценюк предлагает на годовщину революции готовить не митинги, а столы

В каждой области Украины должны быть проведены "круглые столы", посвященные празднованию второй годовщины Дня Свободы. Об этом сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

"Если это День Свободы, то до митингов вряд ли стоит доходить. Но стоит провести следующее - "круглые столы" с вашей политической элитой в области. У вас есть ученые, у вас есть эксперты, у вас есть достойные граждане области и города. Соберите их, пожалуйста, на круглый стол", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он предложил губернаторам самим определиться с темой для "круглого стола". "Ваш вопрос как его назвать. "Об утверждении свобод в Украине" – вариант первый. Второй – "О политической реформе". Я не хотел бы сейчас надиктовывать ту тематику, которая есть в каждой вашей области", - указал А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о формах проведения торжеств в День Свободы, А.ЯЦЕНЮК отметил, что это может быть "концерт" или "локальный прием".

"У кого есть возможность – концерт, у кого нет – локальный прием для тех людей, которые составляют костяк вашей области. Несмотря на те политические взгляды тех или иных", - акцентировал первый заместитель главы Секретариата Президента.

Он также добавил, что в Секретариате не хотели бы "отправлять циркуляр о том, каким образом нужно праздновать День Свободы".

В заключение А.ЯЦЕНЮК уточнил, что проведение "круглого стола" должно получить отражение в прессе.