26 лет назад состоялся референдум за независимость Украины (видео)

Тогда 93% украинцев проголосовали за независимость нашей страны. Первыми Украину поддержали Польша, Канада, Венгрия, Литва и Латвия. За первый год независимости Украину признали 130 государств.

Однако за 26 лет украинцам пришлось не единажды отстаивать права своего народа – во время Оранжевой революции в 2004 году, через 10 лет – на Євромайдане, тогда на улицы вышли миллионы людей. Именно во время Революции Достоинства в Украине пролилась первая кровь за времена независимости.

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И сегодня борьба за независимость продолжается. Наши воины доказывают – украинский народ был и останется независимым и несокрушимым.