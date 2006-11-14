Наша Украина начала сыпаться в регионах

В Житомирской области 14 членов совета Житомирской районной организации партии “Народный Союз Наша Украина” и 11 членов фракции “Наша Украина” в Житомирском районном совете заявили о выходе из партии.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил председатель совета Житомирской райорганизации НСНУ Сергей КРУТЫЙ, который также является председателем Житомирского райсовета.

По его словам, вчера состоялось расширенное заседание совета Житомирской райорганизации НСНУ и фракции этой партии в Житомирском райсовете. "Там мы решили единогласно выйти из рядов НСНУ", - сказал С.КРУТЫЙ. Мотивируя такое решение, он отметил, что "сразу после съезда стало понятно, что на нем фактически растоптаны идеалы Майдана". Он также сообщил, что лично принял такое решение еще на съезде НСНУ 11 ноября. "Это вышел не съезд, а закрытое акционерное общество, нас там десять часов "мурыжили", а затем мы проголосовали за неудовлетворительную работу Совета партии, а все те люди, которые получили неудовлетворительную оценку, вошли в новый Совет", - сказал С.КРУТЫЙ.

"После этого, конечно, мы ушли со съезда, и я лично уже знал, что решу выйти из рядов НСНУ", - сказал председатель райсовета.

С.КРУТЫЙ сообщил также, что вчерашним решением совета Житомирской районной организации НСНУ на 25 ноября назначена районная отчетно-выборная конференция, на которую будет вынесен вопрос прекращения полномочий председателя совета, самого совета организации, а также действия одной поселковой и 28 сельских организаций Житомирской районной организации НСНУ. Также конференция рассмотрит вопрос о выходе из партии других "нашеукраинцев".

"У нас в организациях люди говорили, что готовы писать заявления о выходе из этой партии, и я думаю, что это будет в целом около 500 человек", - сообщил С.КРУТЫЙ.

По его словам, партия в Житомирском районе в целом насчитывает 936 членов, действует 4 общественные приемные в поселке Новогуйвинск, селах Стагишевка, Садки и Тетеревка.

С.КРУТЫЙ также поделился планами на будущее. На вопрос: "С какой политической силой вы связываете свое будущее и будущее организации?" С.КРУТЫЙ ответил, что это будет политическая сила "правой ориентации, которая будет отстаивать национальную идею и украинский язык". По его словам, в ближайшее время планируется образование новой общественной организации. "Мы хотим сохранить работу приемных, потому что имеем общую цель и стремимся сохранить костяк организации", - сказал С.КРУТЫЙ.