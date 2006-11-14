Ющенко передумал праздновать в Донецке

Поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецкую область переносится "на неопределенный период". Об этом сегодня в ходе селекторного совещания Секретариата Президента с главами облгосадминистраций сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО. Совещание проводили первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК и заместитель главы Секретариата Виктор БОНДАРЬ.

"Он должен был приехать и мы такую программу готовили, но вчера мы не получили подтверждение и на неопределенный период его визит переносится", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

По словам В.БОНДАРЯ, Президент планировал посетить Донетчину 22 ноября для празднования Дня Свободы, однако его планы изменились. При этом В.БОНДАРЬ отметил, что глава государства, вероятно, проведет День Свободы в Одесской, Львовской и Киевской областях.

"В Одесской и Львовской областях должны подумать, как Президент Украины отпразднует этот день с учетом того, что он там будет 2-3 часа", - акцентировал В.БОНДАРЬ.