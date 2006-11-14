Мороз предлагает Павленко забрать заявление

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предложил министру по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО отозвать свое заявление об отставке с должности министра.

Об этом председатель ВР сказал на заседании парламента после того как Ю.ПАВЛЕНКО докладывал во время проведения дня правительства о деятельности органов государственной власти, местного самоуправления относительно развития физической культуры и спорта.

А.МОРОЗ отметил, что Ю.ПАВЛЕНКО представляет партию, “которая все время декларирует себя как патриоты и это очевидно обосновано”. А.МОРОЗ сказал: “вы прекрасно понимаете, что замена министра в любой отрасли это спад в организации работы самой отрасли”. “Если вы являетесь патриотом, то, пожалуйста, заберите заявление и работайте спокойно”, - сказал председатель Верховной Рады Украины.

По его словам, к Ю.ПАВЛЕНКО претензий относительно его работы в должности министра нет.

В то же время в кулуарах Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что пока не изменил своего решения относительно отставки. “На эту минуту никаких изменений в моем решении о политической отставке нет”, - сказал министр. Вместе с тем, отвечая на вопрос, готов ли он остаться в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что готов реализовывать ту политику, которую реализовывал на протяжении последних двух лет.