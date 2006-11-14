Клюев назвал условие, при котором Поляченко и Павленко могут остаться

Вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ не исключает возможности сохранения в правительстве министров по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО и здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

А.КЛЮЕВ отметил, что это может произойти, если оба министра заберут свои заявления из парламента.

Как отметил А.КЛЮЕВ, коалиция готова еще немного подождать. «Вы же видите, мы уже недели три ждем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Ю.ПОЛЯЧЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО.

1 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение заявлений об отставке этих двух министров от “Нашей Украины”. Как объяснил тогда премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.

Вместе с тем 3 ноября премьер заявил, что не видит проблем в работе министра здравоохранения и министра по делам семьи, молодежи и спорта.