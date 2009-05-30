Тимошенко устроила «политическую расправу» над министрами - Ульянченко

В правительстве происходит «политическая расправа» над министрами от партии «Народный Союз «Наша Украина» (НСНУ).

Об этом заявила председатель совета НСНУ, руководитель Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО вчера в эфире программы «Свобода на «Интере»

Она подчеркнула, что «в очень многих случаях люди, представляющие нашу политическую силу в правительстве, – это люди, которые в своей деятельности никогда не пойдут на популизм, это люди, которые очень часто открыто выступали в правительстве против принятия авторитарных и популистских решений».

По мнению В.УЛЬЯНЧЕНКО, в настоящее время Кабинет Министров Украины можно назвать «правительством пустых кресел». По ее словам, кроме того, на местах вакантная каждая седьмая должность, при чем очень долгое время.

В.УЛЬЯНЧЕНКО считает, что такая ситуация сложилась в связи с подходами руководства правительства к подбору кадров.

«Нужно с профессиональной точки зрения подбирать, а не с точки зрения «выгодный – невыгодный», «нравится – не нравится», представляет он эту политическую силу или другую, голосует так или не голосует так», - отметила она.

По ее словам, необходимо проводить «открытую политику и честный подбор кадров по профессиональным качествам».

На вопрос, не является ли увольнение отдельных членов правительства своего рода «зачисткой под создание широкой коалиции», В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что в обществе продолжаются разговоры о консультациях между БЮТ и Партией регионов о внесении изменений в Конституцию и создании коалиции.

Кроме того, она высказала убеждение, что на сегодня Контрольно-ревизионное управление стало «инструментом расправы». В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что в случае выявления КРУ нарушений (в ведомствах) этими материалами должна была бы заниматься прокуратура, и в случае подтверждения нарушений они должны были бы обнародоваться. По ее словам, вместо этого на сегодня обнародуют неподтвержденные и недоказанные обвинения.

В.УЛЬЯНЧЕНКО добавила, что в правительстве наблюдается «не одинаковый подход к министрам». По ее словам, правительство ведет закрытую политику.

«Это абсолютно непонятная, неоткрытая и абсолютно некачественная политика», - сказала она.