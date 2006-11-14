Пикетчики терроризируют Генпрокурора Глебом Жегловым

Представители Всеукраинской общественной организации «Антикриминальный выбор» из Сум, Кировограда, Ривного, Херсона, Николаева и других регионов Украины сегодня в 11.00 начали массовое пикетирование Генеральной прокуратуры Украины под лозунгами: «Бандитам – тюрьмы!», «Милиция ловит, а прокуратура отпускает».

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами Генрокуратуры собрались несколько тысяч активистов «Антикриминального выбора». Участники акции держат транспаранты с требованиями отправить в отставку генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, привлечь к ответственности экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ, лозунги в поддержку действий министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и другие.

Лидеры «Антикриминального выбора» Олег НОВИКОВ и Сергей ЛУЦЕНКО, а также лидер Сумской региональной организации «АВ» Иван БОРШОШ в ходе акции требуют срочного принятия Генпрокуратурой решения по делу В.ЩЕРБАНЯ, поскольку сегодня истекает 10-дневной срок, с тех пор, как экс-губернатор Сумской области вернулся в Украину из США и может утратить статус не только обвиненного по уголовным делам (возбужденным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины), но и подозреваемого.

И.БОРШОШ в своем выступлении на митинге рассказал о событиях в Сумах со дня возвращения В.ЩЕРБАНЯ в Украину, в частности, о пикетировании областной организацией «Антикриминального выбора» областной прокуратуры, митинг общественности в центре Сум, заседании сессии Сумского областного совета и тому подобное. «К чести депутатов Сумской областной и Сумской городских советов, они поддержали требования ВОО «Антикриминальный выбор» о прекращении затягивания Генпрокуратурой уголовных дел в отношении В.ЩЕРБАНЯ, а движение, которое началось по этому поводу в Сумах, поддерживают депутаты уже и в других регионах Украины, в частности, в Виннице», - сказал И.БОРШОШ.

При этом он подчеркнул, что жители Сум и области в случае нерешения вопроса о привлечении к ответственности В.ЩЕРБАНЯ «готовы повторить Сумской майдан 2004 года времен президентских выборов».

Пикетирование Генпрокуратуры будет продолжаться, по предварительной информации, около часа. На протяжении всего времени будут выступать представители региональных организаций «Антикриминального выбора». Через громкоговоритель периодически транслируются высказывание киногероя Глеба Жеглова «Вор должен сидеть в тюрьме», а также специально написанные песни представителями организации.