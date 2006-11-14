Кушнарев заявляет, что судьба Тарасюка решена

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ внес официальное представление Президенту и председателю Верховной Рады о недоверии министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ.

Об этом сообщил один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ в программе «Эпицентр» в понедельник поздно вечером.

«Могу сказать однозначно, что, похоже, судьба министра иностранных дел решена, поскольку премьер-министр внес официальное представление Президенту и председателю Верховной Рады о недоверии этому министру, следовательно, наша коалиция поддержит премьера в этом вопросе и, в таком случае, министр уйдет в отставку, а Президент будет вносить в парламент новую кандидатуру», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Отвечая на вопрос журналистов, за что Б.ТАРАСЮК должен быть отправлен в отставку, Е.КУШНАРЕВ высказал мнение, что Б.ТАРАСЮК «своей воинственной риторикой по отношению к России, своими бесконечными утверждениями от имени украинского народа о немедленном вступлении в НАТО» постоянно провоцировал осложнения ситуации с Россией.

По словам Е.КУШНАРЕВА, далеко не последнюю очередь вследствие этого 2,5 года не собиралась украинско-российская комиссия на уровне премьер-министров и не решались многие вопросы.

«По моему, он (Б.ТАРАСЮК) совершенно сознательно демонстрирует свою оппозиционность премьер-министру и правительству», - сказал Е.КУШНАРЕВ, добавив: «мы, как коалиция, которая несет политическую ответственность за правительство в целом, не можем согласиться с тем, чтобы в правительстве была пятая колонна, которая заинтересована в том, чтобы правительство работало как можно хуже».

Относительно министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, Е.КУШНАРЕВ отметил, что не берется делать какие-либо прогнозы. При этом он напомнил, что еще в середине лета Президент дал поручение правительству создать комиссию и серьезно проверить работу министерства обороны в части использования государственного имущества.

Он отметил, что работала комиссия контрольно-ревизионного управления и по ее материалам «в дело включилась генпрокуратура».

«На сколько я знаю, там достаточно много серьезных вопросов. На сколько они серьезны, и есть ли там вина Министерства обороны, я думаю, будет выясняться в ходе отчета», - добавил Е.КУШНАРЕВ.