Бродский презентует ”генеалогическое дерево клана Черновецкого”

14-00 - Состоится пресс-конференция депутата Киевсовета Михаила Бродского, на которой он будет презентовать генеалогическое дерево клана Черновецкого, контролирующее публичные финансовые потоки столицы. Михаил Бродский также расскажет о шагах трех фракции Киевсовета – БЮТ, «НУ» и Блока Кличко, направленные на борьбу с феодально-средневековой системой управления европейской столицей (ул.. Рейтарская, 8/5а).