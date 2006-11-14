Бродский презентует ”генеалогическое дерево клана Черновецкого”
09:39, 14 ноября 2006Политика
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14-00 - Состоится пресс-конференция депутата Киевсовета Михаила Бродского, на которой он будет презентовать генеалогическое дерево клана Черновецкого, контролирующее публичные финансовые потоки столицы. Михаил Бродский также расскажет о шагах трех фракции Киевсовета – БЮТ, «НУ» и Блока Кличко, направленные на борьбу с феодально-средневековой системой управления европейской столицей (ул.. Рейтарская, 8/5а).
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