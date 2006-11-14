Перемена климата плохо сказалась на Щербане

Вчера в 18.00 истек срок, в течение которого Генпрокуратура могла выдвинуть новое обвинение в адрес вернувшегося из США бывшего сумского губернатора Владимира Щербаня. Напомним, что 3 ноября Генпрокуратура отменила постановление о привлечении экс-губернатора в качестве обвиняемого, переведя его в статус подозреваемого.

Согласно законодательству, на протяжении десяти дней ГПУ должна была выдвинуть господину Щербаню новое обвинение, иначе он переставал быть и подозреваемым. До конца вчерашнего дня ГПУ так и не предъявила Щербаню новых обвинений. Между тем из заслуживающих доверия источников стало известно, что Генпрокуратура продолжает в отношении господина Щербаня следственные действия, а избранная мера пресечения – «взятие на поруки» – остается в силе. Напомним, что 4 ноября, сразу после возвращения на Украину, Владимир Щербань был отпущен на свободу под поручительство народных депутатов Партии регионов – Яна Табачника, Евгения Гейллера и Михаила Мироненко.

Как сообщил вчера адвокат Щербаня Николай Евдокименко, следственные действия ведутся по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказания за уклонение от уплаты налогов, вымогательство, злоупотребление служебным положением и нарушения избирательного законодательства, то есть по всем выдвинутым ранее обвинениям. Напомним, что уголовное дело по подозрению господина Щербаня в нецелевом использовании бюджетных средств и препятствованию законной деятельности акционерных обществ было возбуждено 27 апреля 2005 года. 4 мая Сумская областная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по факту препятствования угрозами осуществлению избирательного права граждан. 19 мая тогдашний первый зампред ГНАУ Николай Катеринчук сообщил, что экс-губернатор Сумской области подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 687,391 тыс. грн. Кроме того, 30 июня 2005 года УМВД в Сумской области обвинило Щербаня в присвоении двух автомобилей – Toyota Landcruiser и Mercedes-Benz, принадлежащих госпредприятию «Автотранс». По оценкам милиции, в результате этого государство понесло убытки в размере 1,563 млн грн.

Адвокат Владимира Щербаня Николай Евдокименко вчера настаивал на невиновности своего подзащитного. «Позиция моего клиента состоит в том, что он невиновен. И на сегодняшний день это подтверждается», – заявил господин Евдокименко. По его словам, народные депутаты поручились, что экс-губернатор «будет являться по вызовам следствия». По словам адвоката, господин Щербань аккуратно соблюдает график следственных действий, который предполагает ежедневные визиты в прокуратуру. «У следственных органов нет к нему замечаний», – подчеркнул адвокат. В то же время Николай Евдокименко сообщил об ухудшении самочувствия Владимира Щербаня в связи с «переменой климата».

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ-Украина