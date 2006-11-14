Ющенко встретится с Адамкусом
08:41, 14 ноября 2006Политика
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Президент Литвы будет находиться в Украине с визитом
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, также на этот день запланировано заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.
Президент Литвы В.АДАМКУС будет находиться в Украине 14-16 ноября с государственным визитом.
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