Ющенко встретится с Адамкусом

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, также на этот день запланировано заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Президент Литвы В.АДАМКУС будет находиться в Украине 14-16 ноября с государственным визитом.