Евгений Лапин: Щербаня к власти привела Наша Украина

Народный депутат из фракции Партии регионов Евгений ЛАПИН заявил о непричастности Партии регионов к взятию 4 ноября на поруки народными депутатами экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЛАПИН заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

Е.ЛАПИН подчеркнул, что «ни Партия регионов, ни ее фракция в Верховной Раде не имеют абсолютно никакого отношения ни к возвращению ЩЕРБАНЯ в Украину, ни к взятию его на поруки отдельными народными депутатами».

«Это личное дело трех народных депутатов. Как вам известно, после прибытия в Украину В.ЩЕРБАНЬ заявил, что у него много друзей. Я знаю, что Ян ТАБАЧНИК – личный друг ЩЕРБАНЯ, МИРОНЕНКО, очевидно тоже, а ГЕЛЛЕРА я хорошо не знаю, так как это молодой народный депутат и ранее я не был с ним знаком», - прокомментировал действия своих коллег Е.ЛАПИН.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении В.ЩЕРБАНЯ в Партию регионов, Е.ЛАПИН сказал, что об этом ему ничего не известно. «В 2002 году, когда ЩЕРБАНЬ стал депутатом Верховной Рады, он де-юре возглавлял Либеральную партию Украины и был в составе блока «Наша Украина», который победил на выборах. При чем ЩЕРБАНЬ занимал место в пятом десятке списка между нынешним заместителем руководителя Секретариата Президента ВАСЮННИКОМ и братом Президента Петром ЮЩЕНКО», - сказал Е.ЛАПИН.

При этом он подчеркнул, что с момента выезда В.ЩЕРБАНЯ с Украины в прошлом году не виделся с ним и не имел со ЩЕРБАНЕМ никаких контактов.

Также Е.ЛАПИН высказал удивление, что вопросу о возвращении В.ЩЕРБАНЯ сегодня уделяется столько внимания. «Если бы другим вопросам жизнедеятельности государства уделялось хотя бы 10% этого времени, то многие вопросы, не разрешаемые сегодня в государстве, были бы уже решены», - отметил депутат.

Е.ЛАПИН напомнил журналистам, что сегодня в руководстве силовых структур Украины и Сумщины нет ни одного представителя Партии регионов, и виновность или невиновность В.ЩЕРБАНЯ должен доказывать суд. «Надо руководствоваться не эмоциями, а логикой и последовательности действий, не расправляться, не четвертовать человека, а принимать адекватные решения в правовом юридическом поле», - подытожил Е.ЛАПИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.