Янукович пугает акциями протеста, Россией и бурьянами

Партия регионов может прибегнуть к проведению акций протеста, если власть не предложит меры по выходу из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании оппозиционного правительства лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если на этой неделе Кабинет Министров не предложит эти меры и не учтет требования Партии регионов, то на заседании президиума партии будет рассмотрен вопрос о возможности проведения протестных акций.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня «идет углубление экономического и социального кризиса в Украине». По его словам, за первый квартал в бюджет не поступило около 7 млрд. грн. «И очковтирательство, что бюджет выполняется – это не для опытных людей. А сколько можно простых людей уже обманывать?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что вырос долг по заработной плате до 1,5 млрд. грн., а падение промышленного производства составляет около 32%, в частности, в машиностроении падение составляет около 55%, а в автомобилестроении – 85%. «Мне не хочется, как говорят, сыпать соль на эту рану, потому что она действительно уже болит», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодня управление в Украине осуществляется в ручном режиме. По его словам, за годы независимости «не было такой ужасной ситуации, как складывается в этом году». Он добавил, что во втором полугодии будет еще более сложная ситуация.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил то, что на сегодня НАК «Нафтогаз Украины» «практически банкрот». По его словам, учитывая сложные отношения с Россией, «несложно предвидеть, что вопрос поставок газа будет все больше заостряться».

Он заявил, что недопустимыми являются намерения правительства по повышению налогового давления. По его словам, в такой ситуации «Украина будет покрыта сорняками».

Лидер Партии регионов отметил, что правительство и коалиция должны предложить план действий, и добавил, что Партия регионов хотела бы вместе с властью этот план действий обсудить.