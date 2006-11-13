Родина братьев Ющенко уже 5 дней без начальства?

Народный депутат из фракции Партии регионы Евгений ЛАПИН обеспокоен судьбой председателя Сумской облгосадминистрации Нины ГАРКАВОЙ, которая достигла пенсионного возраста и по закону должна уйти с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЛАПИН заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

(Н.ГАРКАВОЙ 8 ноября исполнилось 55 лет и, согласно законодательству, уже со следующего дня губернатор не имела законодательного права работать в должности руководителя Сумской области - УНИАН).

Сегодня Е.ЛАПИН рассказал представителям СМИ о том, что Н.ГАРКАВАЯ еще до своего юбилея имела встречу с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, после которой Секретариат Кабинета Министров продлил ей срок пребывания на государственной службе. «Однако, - сказал Е.ЛАПИН, - создается впечатление, что существует противостояние между секретариатами Президента и Кабинета Министров Украины, так как до сих пор Нина Николаевна не получила каких-либо документов со стороны президентской команды о своей дальнейшей судьбе».

При этом Е.ЛАПИН подчеркнул, что этот факт является «еще более странным, так как Сумщина – это родина Виктора ЮЩЕНКО, а в Секретариате Президента вопросы кадров в настоящее время курирует его брат Петр ЮЩЕНКО».

«В советские времена подобного расточительного отношения к кадрам никогда не случилось бы. Я пытаюсь как-то контролировать эту ситуацию, но не для того, чтобы занять место Н.ГАРКАВОЙ, а чтобы разобраться в ситуации и информировать об этом моих избирателей в Сумской области и городе Сумы», - сказал Е.ЛАПИН.

Кроме этого, Е.ЛАПИН заявил, что «вопрос ГАРКАВОЙ - это то же, что и вопрос ЩЕРБАНЯ или любого гражданина Украины, то есть вопрос о судьбе отдельно взятого человека».

«Каждый может очутиться в подобной ситуации, и человеку порой бывает очень тревожно на душе от неведения в отношении своей дальнейшей судьбы. Я очень обеспокоен тем, что Нина Николаевна – одна из трех женщин губернаторов Украины, пребывает ныне в такой ситуации», - сказал Е.ЛАПИН.

Пресс-секретарь председателя Сумской ОГА Елена ПИКУЛИЦКАЯ подтвердила УНИАН, что по состоянию на вечер 13 ноября в Сумскую облгосадминистрацию до сих пор не пришли никакие документы относительно дальнейшего пребывания Н.ГАРКАВОЙ на государственной службе.