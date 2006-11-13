Порошенко думает, что у Катеринчука - перегрузка

Член фракции "Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО считает, что Николай КАТЕРИНЧУК заявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина" из-за эмоциональной перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Наша Украина”.

"Я жалею о таких шагах. Считаю, что они вызваны определенными эмоциями. Ведь после съезда Николай КАТЕРИНЧУК говорил, что он полностью доволен результатами съезда", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

"Я жалею, что таких людей, как КАТЕРИНЧУК, не будет в нашей партии", - добавил он.

П.ПОРОШЕНКО не исключает, что "это решение еще не окончательное, поскольку, как мне сообщили, ни исполком, ни руководящий орган партии этого заявления еще не получили, тем более, что мы видели, что Николай КАТЕРИНЧУК оставлял съезд партии, а потом вернулся".

"Было несколько таких событий и раньше", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.КАТЕРИНЧУК заявил о выходе из НСНУ, поскольку на съезде партии, который состоялся 11 ноября, победило меньшинство, и партия отказалась от демократического обновления.