Литвин считает, что тарифы киевлянам надо повысить в 10 раз

В повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице виновны сами киевляне.

Так считает лидер «Народной партии» Владимир Литвин. Он отметил, что люди купились на громкие предвыборные речи нынешнего мэра столицы Леонида Черновецкого.

Литвин также отметил, что из сложившейся ситуации есть, по крайней мере, несколько выходов. Экс-спикер считает, что люди имеют право подать в суд на киевскую власть и отказаться платить по выросшим втрое тарифам. Кроме того, лидер Народной партии предлагает рассчитываться за коммунальные услуги обесцененными взносами в Сбербанк.

Владимир Литвин, лидер «Народной партии»: «Надо повысить в 10 раз, чтобы люди знали, за кого они голосуют и почему продаются за баланду. Вы помните, что у нас за жилищно-коммунальные услуги расплачивались сбережениями, вот и сейчас надо брать справки и идти».

Обком со ссылкой на 5 канал