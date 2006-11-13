Мороз хочет прописать Ющенко с Януковичем в телевизоре

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ от имени парламента направил письма Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и копию - премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением выносить на обсуждение в прямом эфире ключевые вопросы развития украинского общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в обращении председатель Верховной Рады Украины отмечает, что «в наши дни, после введения парламентско-президентской формы правления, украинское общество постепенно становится по-настоящему демократическим». По словам А.МОРОЗА, «процесс демократизации в значительной степени зависит от умения политиков разъяснить гражданам свои позиции, намерения и решения», что, отмечает он, «решающим образом влияет на уровень доверия власти».

Позитивным примером такого обсуждения председатель Верховной Рады назвал проведение по инициативе Президента Украины круглого стола по обсуждению Универсала национального единства. Такое широкое обсуждение, отмечает А.МОРОЗ, позволило гражданам в прямом эфире ознакомиться с позицией ведущих политических сил относительно острейших вопросов развития страны, «выслушать и сравнить аргументы сторон и сделать собственные выводы». В результате этого, убежден председатель ВР, в обществе «сформировался объективный взгляд на происходящее, уменьшено противостояние, удалось найти взаимопонимание как политикам, так и всем украинским гражданам, не безразличным к политическому будущему нашей страны».

«Убежден, что общество нуждается в создании постоянного канала информации для анализа важнейших государственных проблем. Демократическая власть должна быть максимально прозрачной и понятной для всех граждан», - отмечает А.МОРОЗ.

Председатель Верховной Рады также пригласил к участию в будущих дискуссиях лидеров всех политических сил, которые были представлены на предыдущем круглом столе. По его мнению, круглые столы политических лидеров «необходимо проводить регулярно, возможно, ежемесячно, вовлекать в эти дискуссии авторитетных общественных деятелей». «Системность в таком деле очень важна», - добавил он.

По мнению А.МОРОЗА, конструктивная дискуссия представителей ведущих политических сил Украины в прямом эфире «позволит скорее найти оптимальные решения по острейшим проблемам». Как убежден председатель парламента, совместный поиск таких решений «повысит уровень контактов между украинскими политиками, заставит иногда отбросить словесную шелуху, взаимные обвинения, оскорбления». Ведь, отмечает он, «на глазах всего народа тяжело уклоняться от фактов и аргументов».

А.МОРОЗ предлагает согласовывать рабочими группами от представителей политических сил порядок проведения круглых столов и их тематику.

Он высказал инициативу посвятить первый круглый стол проблеме завершения второго этапа политической реформы, совершенствованию Конституции Украины.