В Госдепе осудили попытки отрицать исторический факт Голодомора в Украине

В Соединенных Штатах Америки осудили попытки отрицать Голодомор в Украине.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США по Хизер Нойерт случаю 84-й годовщины Голодомора в Украине.

«В этом месяце мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварская политика, в результате которой были отобраны украинские земли и урожай, привела к Голодомору или «смерти от голода», что стало одним из самых ужасных деяний двадцатого века, превратившего житницу Европы в землю колоссальных человеческих страданий», - отметила Нойерт .

«Упоминание Голодомора является памятным событием, но мы также отмечаем стойкость тех, кто во время Голодомора остался жив, кто хранит память о родных, потерянных во время этого ужасного искусственно созданного голода. Наконец, советскому режиму не удалось уничтожить идентичность и независимость украинского народа», - говорится в заявлении пресс-секретаря.

«Соединенные Штаты поддерживают украинский народ, когда мы чтим эту созданную Советской властью трагедию и осуждают попытки, направленные на отрицание Голодомора как исторического факта. Мы также подтверждаем нашу приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способной самостоятельно выбирать свое будущее», - подчеркнула Нойерт.