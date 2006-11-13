Президентских министров уволить нельзя?!

Советник Президента Игорь КОЛИУШКО констатирует существование правовой коллизии в вопросе освобождения министров, назначенных по квоте Президента, и считает, что этот вопрос должен решаться на уровне политических компромиссов.

В интервью УНИАН И.КОЛІУШКО отметил, что механизм освобождения министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА с правовой точки зрения не определен.

По его словам, этот вопрос “странным” образом урегулирован Конституцией Украины. И.КОЛИУШКО подчеркнул, что в мировой практике нет такого, когда члены правительства формируются двумя разными ветвями власти. По мнению И.КОЛИУШКО, если в украинской Конституции такое предусмотрели, то необходимо было этот вопрос урегулировать. «А то в одних моментах выделили этих двух министров, когда, например, речь идет об их назначениях, а когда речь идет об освобождении - их уже не выделили. И вроде бы, с одной стороны, можно говорить о том, что они подпадают под общее регулирование в части освобождения, но тогда совсем непонятно как их назначить повторно», - отметил советник Президента, добавив, что глава государства может повторно подать на рассмотрение парламента кандидатуры лиц, которые уже освобождены от должностей министров обороны и иностранных дел.

По его словам, это сложный вопрос, и в существующей правовой ситуации необходимо достичь какой-то компромиссной договоренности.

Отвечая на вопрос, может ли Президент обратиться в Конституционный Суд или любой другой суд о возобновлении этих министров на должностях, И.КОЛИУШКО ответил, что «зависит от того... какое будет принято решение. Не знаю, здесь все может быть, но тяжело гипотетически высказываться, а тем более за Конституционный Суд», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что намерен инициировать перед Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Верховной Радой вопрос освобождения Б.ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел.

В отношении министра обороны А.ГРИЦЕНКО, то В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что он имеет в своем распоряжении справку об итогах проверки Главным контрольно-ревизионным управлением, в которой зафиксирована масса нарушений в использовании военного имущества. При этом премьер отметил, что в данном вопросе следует дождаться выводов правоохранительных органов.

ВР 15 ноября планирует заслушать отчет министров иностранных дел Б.ТАРАСЮКА и обороны А.ГРИЦЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно ст. 106 Конституции Украины, Президент вносит в Верховную Раду представление о назначении министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины.

В то же время, в соответствии со ст. 85 Конституции Украины, к полномочиям ВР относится “назначение по предоставлению Президента Украины премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины... освобождение указанных лиц от должностей”.