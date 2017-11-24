В Брюсселе договорились о декларации саммита ВП – глава МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что лидеры государств и правительств стран "Восточного партнерства" и ЕС достигли согласия по тексту финальной декларации саммита ВП.

Об этом он сообщил журналистам во время саммита в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мой опыт Рижского саммита показывает, что можно всегда ожидать сюрпризов в последний момент, даже когда главы государств и правительств настроены на одобрение. Согласно информации, которую я только что получил, все неясные вопросы выяснены", - заявил Ринкевичс.

Он выразил надежду, что саммит в Брюсселе пройдет "без сюрпризов" в последний момент и лидеры государств и правительств будут в состоянии формально одобрить декларацию.

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Министр отметил, что на данный момент итоговая декларация еще не утверждена. Это будет сделано в конце саммита.

"Насколько я понимаю, существенных изменений декларация не несет. Мы на пути к тому, чтобы получить декларацию", - добавил он.

Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что дискуссии об итоговой декларации саммита были сложными, но похоже, что согласие будет достигнуто.