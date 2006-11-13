Роль и место Кабмина еще не нашли

Руководитель рабочей группы по доработке законопроектов о Кабинете министров, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий МАТВИЕНКО отмечает, что законопроекты о правительстве не готовы для голосования в четверг, 16 ноября, даже в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе «Поиск роли и места правительства в контексте новой модели политического строя», организованном «Лабораторией законодательных инициатив» совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

А.МАТВИЕНКО подчеркнул, что поспешность, с которой Верховная Рада пытается принять закон о Кабмине, говорит о том, что парламент «шагает к очередному вето Президента».

По словам А.МАТВИЕНКО, на сегодняшний день запланировано очередное заседание рабочей группы, которая будет рассматривать законопроекты о правительстве, внесенные Президентом Украины и Кабинетом министров. Он напомнил слова председателя ВР Александра МОРОЗА, что в обоих законопроектах «есть рациональное зерно и необходимо было бы их согласовать».

Как заметил А.МАТВИЕНКО, в обоих документах есть существенные недостатки, в частности, оба они часто дублируют статьи Конституции вместо того, чтобы раскрыть их содержание и выписать четкую процедуру их реализации.

Также А.МАТВИЕНКО отметил, что в этих законопроектах не выписаны некоторые моменты, которые уже произошли в реальной жизни, в частности, не прописана отставка министров по политическим мотивам. «Сама жизнь идет скорее, чем законопроекты», - сказал он.

Также он заметил, что и правительственный, и президентский законопроекты содержат попытку «зариться на чужие полномочия, в правительственном - на президентские, в президентском - на правительственные. Эта война является войной в никуда. Беда нашего законодательства - в отсутствии четкого разделения полномочий. Это ведет к хаосу».

А.МАТВИЕНКО обратил внимание на то, что ни в одном из документов не выписано право Президента отказываться от внесения кандидатуры премьер-министра на утверждение в парламент на протяжении 15 дней или четко не прописано, что делать этого он не имеет права, хоть эта коллизия уже имела место в Украине и привела к политическому кризису.

Также, по его словам, в документах наблюдаются факты кричащего игнорирования Конституции, в частности, о порядке назначения председателей государственных администраций (правительственным законопроектом предлагается, что Кабинет министров на своем заседании рассматривает и вносит представление Президенту на назначение и увольнение глав госадминистраций – УНИАН), а также о полномочиях правительства в отношениях с властью Крыма (в президентском варианте записано, что Кабмин направляет и координирует деятельность Совета министров АРК – УНИАН).

В свою очередь советник Президента Игорь КОЛИУШКО также отметил наличие недостатков в законопроектах о правительстве. По его словам, Верховная Рада имеет право и обязанность определиться и принять любое решение в отношении этих законопроектов.

Также он не исключил наработки третьего варианта законпроекта. «В любом случае чрезвычайно важно, чтобы в принятом законе, и я надеюсь, подписанном Президентом, были решены проблемы организации исполнительной власти», - сказал И.КОЛИУШКО, добавив, что это касается разграничения полномочий между Президентом, парламентом и Кабинетом министров.

По его словам, также необходимо размежевать политическое и административное руководство. Он подчеркнул, что очень важно сделать так, чтобы граждане не чувствовали смены правительства.

В интервью журналистам И.КОЛИУШКО выразил мнение, что сегодня в политических кругах существует понимание необходимости принятия закона о правительстве. По его словам, если редакция законопроекта будет отвечать Конституции и комплексно будет регулировать все вопросы и устанавливать эффективную систему сотрудничества между органами власти, Президент подпишет такой документ.