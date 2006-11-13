Катеринчук: Янукович усилит наступление на Ющенко

Народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК прогнозирует усиление наступления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на просьбу прокомментировать возможность отставки парламентом министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Наступление В.ЯНУКОВИЧА на позиции В.ЮЩЕНКО будет сильнее, нахальнее, поэтому все демократические силы должны объединиться, чтобы отстоять интересы Майдана», - сказал депутат.