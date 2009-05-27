Тимошенко переложила главам сельсоветов деньги из кармана в карман

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение об увеличении в два раза размеров должностных окладов председателям сельских и поселковых советов, сотрудникам их аппаратов, одновременно отменив существующую 50-процентную надбавку за интенсивность работы и выполнение особо важных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной защиты Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабмине.

«Этот шаг дает гарантию на получение своей зарплаты, которая не будет больше зависеть от надбавок, которые устанавливаются на районном уровне», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

При этом министр подчеркнула, что сегодняшнее решение является первым этапом реформирования системы оплаты труда сотрудникам органов местного самоуправления.