Катеринчук признал лидерство Тимошенко

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК уверен в необходимости создания нового политического проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я уверен, что в обществе появилась необходимость нового политического проекта, новой демократической партии, где будут принципиальные политики», - сказал депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что связывает свое будущее с такими политиками как Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Тарас СТЕЦЬКИВ и другие.

При этом Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что будет просить этих политиков присоединиться к созданию нового проекта, в котором по его словам, будут доминировать принципы, а не личные интересы.

Вместе с тем КАТЕРИНЧУК убежден в необходимости единой оппозиции во главе с БЮТ. «Я уверен, что на сегодняшний день лидером оппозиции является БЮТ, и если цель оппозиции – остановить тот реванш, который происходит относительно демократических свобод, а также приход к власти, я понимаю, что все шаги должны быть направлены на это», - сказал депутат.

Депутат также добавил, что не намерен присоединяться к Блоку Юлии Тимошенко, как это ранее сделал вышедший из Соцпартии Иосиф ВИНСКИЙ.

Из фракции «Наша Украина» КАТЕРИНЧУК выходить не намерен. «Чтобы выйти из фракции, необходимо, чтобы тебя исключили, а если об этом сам заявляешь – не теряешь депутатский мандат», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.КАТЕРИНЧУК заявил о своем выходе из партии «Народный Союз Наша Украина».