Катеринчук вышел из Нашей Украины

Народный депутат, председатель исполкома политической партии «Народный Союз Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК заявляет о выходе из НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня я заявляю о своем выходе из партии», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он отметил, что на съезде партии, состоявшемся 11 ноября, победило меньшинство, и партия отказалась от демократического обновления. «Партия, где побеждает меньшинство, не имеет политического будущего», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Он также выразил мнение, что в НСНУ много людей, которые имеют такую же, как у него позицию, и знают, что делать в политике, чтобы она была понятной избирателям.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября делегаты съезда «Народного Союза Наша Украина» не поддержали предложение Н.КАТЕРИНЧУКА избирать председателя партии съездом.

Справка УНИАН. Н.КАТЕРИНЧУК был председателем исполкома НСНУ с октября 2005г. и членом президиума совета НСНУ со дня основания партии – 5 марта 2005 г.