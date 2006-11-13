Цушко назвал Балогу винтиком с потешными потугами

Первый секретарь политсовета Социалистической партии Украины, лидер парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО считает, что Виктор БАЛОГА, как глава Секретариата Президента Украины, не вправе публично комментировать высказывания председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Об этом говорится в заявлении В.ЦУШКО, переданном УНИАН пресс-службою СПУ.

«Грустно отметить, что БАЛОГА высказался вполне осознанно, вздумав обсуждать заявление председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о нецелесообразности комментирования сотрудниками каких-либо канцелярий отношений между Президентом и премьер-министром», - говорится в заявлении лидера фракции.

По мнению В.ЦУШКО, «требование А.МОРОЗА весьма корректно, поскольку и Президент, и премьер руководят различными институтами власти, и в состоянии выстроить отношения без посредников и толкователей».

В то же время, заявляет В.ЦУШКО, «относительно А.МОРОЗА БАЛОГА допустил следующий пассаж, видимо, надеясь как-то уязвить главу ВР: «Высокопоставленные чиновники должны прежде всего не допускать просчетов в своей работе и сосредоточиться на важном, вместо того, чтобы нервно реагировать на справедливые замечания». «Судя по этой фразе, г-н БАЛОГА до сих пор не осознает, что глава ВР – не чиновник. И что любой глава Секретариата в системе власти – всего лишь маленький винтик, а Президент и Верховная Рада избираются народом», - подчеркивает В.ЦУШКО.

В этом контексте он заявил: «Уверен, что с таким уровнем политической культуры и компетентности г-н БАЛОГА не долго будет занимать свой кабинет на Банковой. Полагаю, что когда Президент говорил о кадровом усилении работы секретариата, он имел в виду усиление интеллектуальное, а не потешные потуги отдельного чиновника казаться больше, чем он есть».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября председатель ВР А.МОРОЗ заявил, что считает неуместными комментарии главы Секретариата Президента В.БАЛОГИ по поводу полномочий Президента и правительства.

9 ноября пресс-служба Президента распространила сообщение, в котором В.БАЛОГА настаивал на своем праве и полномочиях реагировать на все действия, которые так или иначе касаются реализации конституционных полномочий главы государства.

«Секретариат Президента – это своеобразный менеджер конституционных полномочий и обязанностей главы государства. Одно из заданий этого государственного органа – объяснять обществу причины и логику президентских решений», – отметил В.БАЛОГА.

Он также высказал убеждение, что «высокопоставленные лица должны в первую очередь не допускать просчетов в своей работе и сосредоточиться на сути, вместо того, чтобы нервно реагировать на справедливые замечания. Следует не кичиться своим статусом, а эффективно использовать его на благо Украины», - заявил В.БАЛОГА.