Тимошенко похвалила троих мужчин

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что основной задачей Секретариата Президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны является отмена конституционной реформы.

Об этом она заявила в интервью газете "Экономические известия" (№ 194 от 13 ноября).

"Считаю, что Секретариат вместе с СНБО должны заниматься только одной задачей - отменой конституционной реформы, которая разрушила систему власти в Украине", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня в стране патовая ситуация, когда Президент и премьер находятся в оппозиции друг к другу", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, "ни у Президента, ни у премьера нет времени заниматься государственными вопросами, потому что они круглосуточно должны защищать имеющиеся у них полномочия и противостоять попыткам оппонента оттяпать их". Ю.ТИМОШЕНКО считает, что "конституционная реформа породила политический каннибализм - кто кого из конкурирующих центров влияния съест в первую очередь".

Лидер БЮТ подчеркивает, что "нужно приложить огромные усилия, чтобы у власти забрать дуализм. Убрать совсем нерабочую и несовместимую с качественным государственным управлением модель".

"Подчеркиваю, старый вариант Конституции, который существовал при КУЧМЕ, - не панацея. По старой Конституции власть Президента была бесконтрольной и безответственной. В Украине возник авторитаризм, общество ни на что не влияло", - считает она.

"Поэтому нужно отменить реформу и принимать новую редакцию Конституции, создавать документ, который будет не интересы отдельных политиков лоббировать, а обеспечит органическую, сбалансированную систему управления страной. У нас была президентско-парламентская форма правления, сейчас - парламентско-президентская", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает позитивом возвращение в команду Президента Александра ЗИНЧЕНКО, “который продемонстрировал высокие моральные качества". По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, хорошими организаторами также являются новые руководители аппарата СНБО и Секретариата Виталий ГАЙДУК и Виктор БАЛОГА.