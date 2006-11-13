Тимошенко будет бороться за власть на каждых выборах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет “бороться за власть на каждых выборах”.

Об этом она сказала в интервью газете “Экономические известия” (от 13 ноября).

На вопрос, будет ли она бороться за право стать Президентом Украины в 2009 году, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: “Никогда не держалась за высокие кресла, если понимала, что на данном этапе мне не дадут проводить в жизнь те принципы, которым служу. Но я буду бороться за власть на каждых выборах, чтобы меньше всего зависеть от высокопоставленных политических бонз и больше всего зависеть от выбора нации”.

“Независимость от частных интересов политиков и максимальная зависимость от народа – именно в этом я вижу возможность изменить к лучшему жизнь в стране”, – добавила она.