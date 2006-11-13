Тимошенко будет бороться за власть на каждых выборах
Лидер БЮТ хочет зависеть лишь от народа
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет “бороться за власть на каждых выборах”.
Об этом она сказала в интервью газете “Экономические известия” (от 13 ноября).
На вопрос, будет ли она бороться за право стать Президентом Украины в 2009 году, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: “Никогда не держалась за высокие кресла, если понимала, что на данном этапе мне не дадут проводить в жизнь те принципы, которым служу. Но я буду бороться за власть на каждых выборах, чтобы меньше всего зависеть от высокопоставленных политических бонз и больше всего зависеть от выбора нации”.
“Независимость от частных интересов политиков и максимальная зависимость от народа – именно в этом я вижу возможность изменить к лучшему жизнь в стране”, – добавила она.