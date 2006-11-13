Мороз просит Регионы не тянуть с Карпачевой

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня на Согласительном совете лидеров фракций попросил фракцию Партии регионов определиться с местом работы депутата-“регионала” Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на пресс-конференции.

Как известно, Н.КАРПАЧЕВА на сегодня совмещает должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека с мандатом народного депутата. А.МОРОЗ отметил, что «дальше с этим (совмещением) затягивать нельзя». По мнению председателя ВР, не совсем корректно будет судиться с Уполномоченным по правам человека как с депутатом-совместителем.

А.МОРОЗ отметил, что в любом случае «совместителей в парламенте не будет».