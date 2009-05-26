Эксперты о возможности коалиции ПР и БЮТ и роли Литвина

Политические эксперты по-разному оценивают перспективы образования в парламенте коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов, и роль председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА в процессе ее создания.

В комментарии агентству УНИАН по поводу последних заявлений политиков об активизации переговоров между представителями наибольших фракций ВР мнения политологов разошлись.

Так, по словам директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, сегодня перспектива объединения БЮТ и Партии регионов является наиболее реалистичной за все предыдущие этапы переговоров. По его оценкам, сейчас “есть два фактора, которые делают вероятность мегакоалиционного сценария более высокой”.

Во-первых, считает эксперт, это осознание рисков для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в самостоятельной президентской кампании в случае набора рейтинговой динамики и перспектив Арсения ЯЦЕНЮКА победить на выборах.

По его мнению, “ТИМОШЕНКО боится, что она может проиграть первый тур ЯЦЕНЮКУ... а ЯНУКОВИЧ боится просто, по-своему, проиграть”.

По словам В.КАРАСЁВА, у лидера Партии регионов “психологическая, и даже экзистенциональная травма”, связанная с 2004 годом, когда, как считает В.ЯНУКОВИЧ, у него “украли победу” на президентских выборах. Потому, по мнению политолога, лидер “регионалов” “панически боится проиграть”, к тому же он понимает, что поражение в 2010 году не дает ему шансов на возвращение в большую политику.

Второй фактор, по оценке В.КАРАСЁВА, - экономический, и связан с дефицитом средств на избирательную кампанию и попытками бизнесменов, которые присутствуют в обеих политических силах, минимизировать последствия экономического кризиса для своих предприятий. Эксперт убежден, что именно по этим причинам БЮТ и Партия регионов пытаются минимизировать риски и избежать непредсказуемого сценария развития событий “коалиционным браком по расчету”.

Относительно заявления В.ЛИТВИНА выступить гарантом в переговорах и договоренностях между Партией регионов и БЮТ, то В.КАРАСЁВ считает ее подтверждением понимания спикером реальности такого шага и тем, что председатель ВР “боится остаться за бортом нового коалиционного корабля”.

По мнению эксперта, В.ЛИТВИН "хочет моделировать и модератировать этот процесс” и быть участником нового проекта “экономического правящего класса”, чтобы как неотъемлемая составляющая этого класса “иметь возможность быть участником коалиции и создания новых правил политической игры в обществе и парламенте”.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ придерживается противоположного мнения. Он считает объединение БЮТ и Партии регионов в парламенте нереальным, потому что все консультации этих двух политических сил являются кулуарными, не имеющими легитимной степени, поскольку они не опираются на соответствующие решения официальных органов партий.

Тестовым заданием, по его словам, является разработка совместных предложений по внесению изменений в Конституцию, что он считает маловероятным и малореальным. “А, соответственно, и коалиция остается больше информационным мифом”, - добавил политолог.

Инициатива В.ЛИТВИНА выступить гарантом в переговорах БЮТ и Партии регионов, считает А.ЕРМОЛАЕВ, вызвана стремлением сохранить свою должность и позиции собственной политической силы. По мнению эксперта, спикер понимает, что даже временный альянс БЮТ и Партии регионов снимает угрозу досрочных парламентских выборов, а сохранение нынешнего противостояния сохраняет высокой вероятность досрочных выборов в ВР после президентских выборов.

“ЛИТВИН очень заинтересован в сохранении нынешнего состава парламента, а это возможно в случае, если состоится хотя бы временный компромисс Партии регионов и БЮТ. Потому он и изменил свою позицию”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 25 мая В.ЛИТВИН заявил, что готов выступить гарантом в переговорах и договоренностях между ПР и БЮТ. По его мнению, «Партию регионов и БЮТ нужно заставить совместить усилия и сообщал работать на страну».

Как заявил В.ЛИТВИН, в этой ситуации «возникает проблема с отсутствием гарантий». «Договориться можно, а какие гарантии реализации этих договоренностей, поскольку в украинской политике и в украинском политикуме считается высшим пилотажем не выполнить тех договоренностей, которые были перед этим достигнуты», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что готов выступить гарантом таких договоренностей.

Объединение БЮТ и Партии регионов не в интересах председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, отметив, что В.ЛИТВИНА в его позиции о необходимости объединения Партии регионов и БЮТ нельзя обвинить в отстаивании частных интересов.

По его словам, вряд ли можно говорить, что позиция В.ЛИТВИНА изменилась, потому что он знает о каких-то окончательных договоренностях между Партией регионов и БЮТ. “На сегодня нет приближения к договоренностям”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сказал эксперт, напротив, создание коалиции двух мощных политических сил “создает для В.ЛИТВИНА проблемы, поскольку без него и его политической силы они сами смогут решить проблемы”. Он добавил, что “это, скорее, против его частных интересов”.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, В.ЛИТВИН просто демонстрирует понимание тех вызовов и опасностей, которые ожидают Украину, если не будет договоренностей между этими большими фракциями.

Как считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ, “на сегодня нет приближения к договоренностям между БЮТ и Партией регионов”. Он добавил, что Партия регионов и БЮТ демонстрируют недостаточную гибкость и ответственность для нахождения компромисса.

По его словам, радикальным вариантом договоренностей между этими политическими силами было бы внесение изменений в Конституцию Украины в части выборов Президента Украины в парламенте. Как сказал эксперт, эти политические силы не заинтересованы в таких изменениях, потому что речь идет о существенном послаблении полномочий Президента Украины, а их претенденты на президентский пост не готовы пойти на это.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что есть другие варианты договоренностей, в частности, по внесению изменений в Конституцию Украины в части пересмотра полномочий госадминистраций.

Политолог считает, что на сегодня еще остаются шансы на внесение изменений в Конституцию, поскольку парламент еще месяц будет работать на текущей сессии. По его словам, “шансы есть, вероятность существует, но очень много зависит от того, какими будут результаты опроса общественного мнения на протяжении двух последних недель”. “Чем будет хуже ситуация для основных героев, тем больше шансов, что они договорятся”, - добавил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 25 мая В.ЛИТВИН заявил, что готов выступить гарантом в переговорах и договоренностях между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

По его мнению, «Партию регионов и БЮТ нужно заставить объединить усилия и совместно работать на страну». В.ЛИТВИН добавил, что нельзя отдать одному из лидеров этих политических сил «абсолютную власть, потому что это приведет к очередному противостоянию в Украине и к невиданным трагическим последствиям для страны». Он отметил, что «опять будет зафиксирован раскол в стране».

Как заявил В.ЛИТВИН, в этой ситуации возникает проблема отсутствия гарантий». «Договориться можно, а какие гарантии реализации этих договоренностей, поскольку в украинской политике и в украинском политикуме считается высшим пилотажем не выполнить те договоренности, которые были перед этим достигнуты», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он подчеркнул, что готов выступить гарантом таких договоренностей.