Тимошенко не знает, с кем иметь дело в Нашей Украине

Блок Юлии Тимошенко хочет, чтобы политическая партия "Народный Союз Наша Украина" как можно скорее определилась со своим лидером, чтобы продолжить переговоры о присоединении фракции “Наша Украина” к парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ на брифинге для прессы.

Характеризуя съезд НСНУ, он заметил, что «нам не понятно, с кем придется иметь дело, то есть, кто будет возглавлять эту организацию, кроме того, что мы знаем, что почетным председателем остался Президент Украины, который на съезде отсутствовал».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что БЮТ хотел бы, чтобы как можно скорее было принято решение относительно лидера политического совета НСНУ, «и тогда мы могли бы продолжить наше общение о присоединении «Нашей Украины» в полном составе к парламентской оппозиции”.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября делегаты третьего съезда «Народного Союза Наша Украина» не поддержали предложение избирать председателя совета партии съездом.

В четверг, 16 ноября, в 16.00 состоится заседание совета НСНУ, на котором, в соответствии с уставом партии, планируется избрать председателя совета партии.