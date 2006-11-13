Наша Украина из ЗАО превратится в ОАО?

Если течение событий на съезде “Нашей Украины” своим драматизмом заслуживает экранизации под тоскливо-романтичным названием наподобие “Последний Майдан», то сам сухой сценарий смахивает больше на очередной бизнес-проект. От Катеринчука спас Луценко

Этот проект заключается в том, что партию предложено не просто освободить от статуса “закрытого акционерного общества”, как сказал на первом этапе съезда Президент Ющенко, но сделать это благодаря объединению с другими политическими силами путем, как высказались бы бизнесмены, дополнительной эмиссии акций и их продажи на электоральной бирже.

В переводе же на “язык Майдана” это было названо министром Луценко проведением “черных рад” активистов помаранчевого сопротивления в 2004 году во всех дружественных партиях с целью создания нового лидерского проекта, который сам Луценко согласился возглавить весной.

Оставим пока без внимания пренебрежительность Луценко: рейтинги - страшная вещь. Особенно когда их читает сам Президент...

Непосредственно же для съезда предложение Луценко сыграло роль антикризисной технологии, некого “встречного огня”.

Именно эта идея, брошенная буквально под ноги “раскольнику” Катеринчуку, фактически “спасла” ситуацию на съезде. Ведь идея “праймериз” оказалась еще более радикально-демократической, чем инициатива Катеринчука об избрании лидера партии съездом.

А главное - она стала третьей, в добавок к двум предыдущим формам определения руководства: традиционно-уставного избрания совета партии по предварительному плану президиума и нетрадиционного “прямого” избрания председателя партии по плану Катеринчука.

Как и всякая антикризисная технология, идея Луценко сработала на волне эмоций, искусственном цейтноте и нехватке контраргументов. Как квинтэссенция избирательных и парламентских манипуляций - она примитивно растянула голоса там, где они могли составлять реальную угрозу.

Сначала она дезориентировала кое-кого из адептов Катеринчука, который в действительности имел или почти имел на старте среди делегатов необходимые для изменения устава 2/3 голоса, но не сумел воспользоваться этим, поскольку не осмелился сразу предложить именно себя в роли кандидата на должность такого лидера.

А позже, удачно поддержанное и фактически доведенное до абсурда уже в конце собрания членами президиума НУ, в частности господином Порошенко, это предложение просто запугало делегатов необходимостью немедленно передать собственные полномочия “избирателей” - непосредственно рядовым партийцам на местах.

И они, делегаты, от греха подальше, быстро проголосовали за предварительно подготовленный президиумом проект состава совета партии.

Можно прибавить, что и сам “раскол”, который господин Катеринчук называл обновлением партии, был им плохо организован не только из-за неготовности баллотироваться в лидеры “Нашей Украины”, но и отсутствия других кандидатур, причем не извне партии, а от партийных ячеек, которые поддерживали прямые выборы председателя съездом.

Еще хуже то, что Катеринчук в своих предсъездовских тезисах предлагал избрать таким образом официальным председателем партии президента Ющенко - вопреки Конституции да и просто без его на то согласия. Это уже была откровенная провокация.

Главным ее признаком является разжигание кризиса без любого возможного результата.

Напротив, “черные рады” от Луценко имеют противоположный подтекст - большая “демократическая” буча с результатом, который нетрудно предугадать.

Где “Майдан, барабан и весна” - что-то наподобие Универсала для Януковича, то есть обертка. Только для продвижения фактически назначенного лидера не через парламентские, а через “майданные” процедуры.

Конечно, теперь для самого Луценко его выход на арену “Нашей Украины” имеет и другое, более актуальное конъюнктурное содержание. Это демонстрация своего вроде бы значительного политического потенциала антикризисной коалиции и еще больше БЮТу - чтобы не торопились развязать министру внутренних дел руки отстранением его от должности.

А вот услуга, предоставленная Луценком “любим друзям” из “Нашей Украины”, которая дала им возможность, даже получив от съезда недоверие, удержать партию от раскола и даже сохранить в ней свое руководство, - это вексель. Оплатить его Луценко уже предложил Бессмертному, как золотой рыбке на побегушках: чтобы тот принялся организовывать для будущего лидера “черные рады”...

Поэтому интересно, как именно нынешние лидеры “Нашей Украины” будут оценивать предложение Луценко - по “заоблачным” персональным рейтингам, которые бывшему полевому командиру предоставляют социологи , или по твердому 6%-ому результату Соцпартии в марте 2006 года, которой Луценко также предоставлял свой имидж “в управление”.

Протестная среда или либерализм с неоконсерватизмом? А еще цена будет зависеть от того, как, собственно, “акционеры” этого все еще ЗАО измеряют свой личный политический капитал. Готовы ли они снова растворить его в протестной среде “Майдана”, или же все-таки, как планировалось, придерживаются идеи либерализма и даже, согласно деклараций Бессмертного - неоконсерватизма.

Объяснить последнее будет сложно не только избирателям, но и простым партийцам. Особенно если отметить, что настоящий либеральный и даже неоконсервативный политический проект вовсе не обязан быть лидерским, для него более важными являются программы и бренды.

В этом смысле съезд “Нашей Украины” несколько продвинулся, одобрив приложения к программе партии и задекларировав в них положения Универсала, ревизию конституционной реформы, а также окончательно закрепив за собой название “Наша Украина”. Если лично Виктор Ющенко не потребует назад свою “интеллектуальную собственность”, - этого достаточно, чтобы по крайней мере сохранить электоральное ядро партии.

Ставка на майданно-протестный электорат будет означать легкое возвращение к примитивным избирательным технологиям, рассчитанным на “биомассу”, а не сознательных избирателей, причем во вторичном, в сравнении с БЮТ, варианте. Да еще и с перспективой “размыть” контрольный пакет акций и в конечном итоге просто потерять все.

Но это - логика именно партийной жизни, по определению чуждая психологии бизнесменов, у которых в правилах избавляться от обременительной “недвижимости”, особенно когда она теряет биржевую цену.

Таким образом пока ситуация является тестом для “любих друзів”, которые содержат партию, на настоящее отделение в их сознании политики от бизнеса. По крайней мере - бизнеса быстрых дивидендов.

В то же время это ще и тест для всей фракции “Нашей Украины” в парламенте, которая либо “поплывет”, либо не “поплывет” в ряды коалиции своими частями, начиная с “группы Кинаха”, - в зависимости от того, как они поймут результаты прошлого съезда.

Партия получила “вольную” Что касается Президента Ющенко, то своим отношением к партии он лишил ее настоящих стимулов для борьбы за полную ревизию конституционной реформы, то есть для возвращения президентской формы правления. Это, конечно, не значит, что депутаты от “Нашей Украины” не подадут соответствующую инициативу в КС...

Но теперь у “Нашей Украины” - именно такой, как она есть, разве что с расширением влияния местных организаций, - намного больше стимулов сосредоточиться на формировании своего “теневого правительства”, чтобы вести его к власти на следующих парламентских выборах как единую команду.

Собственно, именно эта идея, озвучиваемая лидерами партии задолго до первого этапа съезда, могла вызвать ревность Ющенко и привести к тому, что произошло.

Но в настоящее время, когда партия фактически окончательно получила “вольную” от своего почетного председателя, сам процесс для нее упрощается. Вплоть до того, что назначенное уже на эту неделю первое заседание “нового” совета партии может фактически определиться и с потенциальным теневым премьером в лице главы совета, и с теневыми министрами - в лице президиума.

Во всяком случае для этого было бы необходимо прежде всего прекратить внутреннюю конкуренцию в “правлении” ЗАО, что, в свою очередь, повысило бы и доверие к нему со стороны всего “предприятия”, прекратило бы общий развал и даже, возможно, вскоре и падение рейтингов. Вот тогда можно будет и “допэмиссию” осуществлять на собственных условиях.

Ну, это все должно быть известно людям, которые до сих пор позиционируют себя как первоклассные менеджеры... Вопрос - все ли они заинтересованы в сохранении партии так, как декларировали это на съезде.

Если же его второй этап был лишь первым этапом к самоуничтожению “Нашей Украины”, то нет проблем: политическая ниша этой партии имеет высокую цену и не заваляется на рынке.

Ирина Погорелова