Порошенко проведет брифинг

Сегодня в 16.00 по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности начнется брифинг председателя Комитета Петра ПОРОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Комитете, в повестке дня заседания - подготовка ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2007 год, законопроекты относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию и другие.

Адрес: Липская, 3 большой зал заседаний. Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады Украины.