Литвин предостерегает: победитель окажется на руинах

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призывает все фракции парламента перевести в практическую плоскость заявления о необходимости ответственности за судьбу Украины.

Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, каким именно образом он видит объединение между политическими силами.

В.ЛИТВИН отметил, что не является сторонником того, чтобы сегодня призывать к перераспределению должностей или внесению изменений в Конституцию.

В первую очередь, по словам председателя ВР, нужно определиться относительно общей ответственности.

«Если будет продолжаться эта изнурительная борьба, а она будет обостряться, будет осуществляться без каких-либо правил, то в итоге все это приведет к тому, что победитель окажется на руинах», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что все разговоры об ответственности за судьбу страны необходимо перевести в практическое измерение, а затем уже определяться с механизмами, которые должны обеспечить реализацию общей договоренности.

«Я здесь говорю и о «Нашей Украине» и о других фракциях Верховной Рады, а не только о Партии регионов и БЮТ», - сказал В.ЛИТВИН.