Кушнарев ”так и сказал”, кем заменят министров Нашей Украины
Вопрос отставки будет рассмотрен во вторник
Вопрос отставки министров здравоохранения и по делам семьи, молодежи и спорта будет рассмотрен во вторник.
Об этом перед началом согласительного совета в понедельник заявил член фракции Партии регионов Евгений Кушнарев.
По его словам, вопрос кандидатур на замещение должностей этих министров обсуждались утром в понедельник на заседании совета коалиции.
На вопрос, какие кандидатуры обсуждались, Кушнарев ответил: "Так я вам и сказал".
В свою очередь лидер фракции Соцпартии Василий Цушко сообщил, что совет коалиции получил поручение обсудить приемлемые для себя кандидатуры и на утро вторника сообщить свои предложения премьер-министру.
Вместе с тем он отметил, что фракция СПУ до сих пор не обсуждала ни одной кандидатуры.
По словам Цушко, премьер Виктор Янукович присутствовал на утреннем заседании совета коалиции.