Кушнарев ”так и сказал”, кем заменят министров Нашей Украины

Вопрос отставки министров здравоохранения и по делам семьи, молодежи и спорта будет рассмотрен во вторник.

Об этом перед началом согласительного совета в понедельник заявил член фракции Партии регионов Евгений Кушнарев.

По его словам, вопрос кандидатур на замещение должностей этих министров обсуждались утром в понедельник на заседании совета коалиции.

На вопрос, какие кандидатуры обсуждались, Кушнарев ответил: "Так я вам и сказал".

В свою очередь лидер фракции Соцпартии Василий Цушко сообщил, что совет коалиции получил поручение обсудить приемлемые для себя кандидатуры и на утро вторника сообщить свои предложения премьер-министру.

Вместе с тем он отметил, что фракция СПУ до сих пор не обсуждала ни одной кандидатуры.

По словам Цушко, премьер Виктор Янукович присутствовал на утреннем заседании совета коалиции.

Украинская правда