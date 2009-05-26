Международная конференция "Черноморский регион: вызовы сотрудничеству" в Одессе

В среду, 27 мая 2009 г. в Одессе состоится международная конференция на тему: "Черноморский регион: вызовы сотрудничеству».

Во время конференции будут обсуждаться следующие вопросы: - ситуация в регионе в сфере безопасности, влияние блокового противостояния на региональное сотрудничество;

- анализ "Восточного партнерства" и "Черноморской синергии ЕС";

- урегулирование "замороженных конфликтов";

- энергетическое и транспортное сотрудничество.

Участники: 1. Сергей Гриневецкий, Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

2. Хасан Мурат Мерджан, председатель Комитета по международным делам Великой Национальной Ассамблеи Турции.

3. Алексей Пушков, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Российской Федерации.

4. Леонид Кожара, Посол, Заместитель председателя Комитета по международным делам Верховной Рады Украины.

5. Григол Катамадзе, Посол Грузии в Украине.

6. Анатолий Орел, Посол, Генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований.

7. Джунейт Юксель, член Комитета Турция – ЕС Великой Национальной Ассамблеи Турции.

8. Алексей Логвиненко, председатель подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета по международным делам Верховной Рады Украины.

9. Чиприан-Василе Матеи, политический советник Социалистической группы Европарламента.

9. Георгий Проданов, Генеральный консул Республики Болгария в Одессе

Организатор конференции : ИА «Контекст-Причерноморье». Начало конференции - 10.00. Адрес: Одесса, гостиница «Лондонская», Приморский бульвар, 11

Регистрация СМИ с 9.30 на месте по удостоверениям,

телефон для справок 8-067-430-31-52.

Просьба подтвердить аккредитацию в ИА «Контекст-Причерноморье»

(контактное лицо — Валерий Болган) по тел. 776-12-12, 776-14-14 либо по e-mail: prichernomorie@ukrpost.ua (с указанием сми, ф.и.о., контакт., тел).