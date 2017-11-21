Порошенко сегодня подпишет закон, который приравнивает раненых во время Революции достоинства к участникам боевых действий

Президент Петр Порошенко заявляет, что сегодня подпишет закон о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№5697). Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжеств по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве.

Читайте такжеРада приравняла раненых во время Революции достоинства к участникам боевых действий «Сейчас уже очевидно, что спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом тоже была частью гибридной войны против Украины. Поэтому участники Революции достоинства делали то же дело, что и солдаты на фронте», - заявил он.

«Неслучайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами. Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий», - добавил глава государства.

Он напомнил, что соответствующий закон Верховная Рада приняла на прошлой неделе. «Я сегодня его подпишу», - добавил президент.

Порошенко убежден, что такой шаг поддержит и общество, и украинские воины, которые защищают Украину от российской агрессии, в том числе и присутствующие на Михайловской площади украинские воины-десантники.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№5697).

Принятым документом закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" дополняется новой главой о статусе пострадавших участников Революции достоинства, о льготах и гарантиях их социальной защиты.