Нардеп от "Самопомочи" стал отцом в четвертый раз
08:39, 21 ноября 2017Политика
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Пидлисецкого поздравили с рождением дочери и пожелали его семье здоровья.
У Пидлисецкого родилась дочка / фото УНИАН
Народный депутат от "Самопомочи" Лев Пидлисецкий в четвертый раз стал отцом. Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.
"Я в четвертый раз отец! Доченька! Четвертая!" - говорится в его сообщении.
В комментариях под постом Пидлисецкого его поздравляют с этим радостным событием.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко родилась внучка - дочь политика Евгения стала мамой.
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