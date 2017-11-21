Нардеп от "Самопомочи" стал отцом в четвертый раз

Народный депутат от "Самопомочи" Лев Пидлисецкий в четвертый раз стал отцом. Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.

"Я в четвертый раз отец! Доченька! Четвертая!" - говорится в его сообщении.

В комментариях под постом Пидлисецкого его поздравляют с этим радостным событием.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко родилась внучка - дочь политика Евгения стала мамой.