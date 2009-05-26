Литвин напомнил Ющенко, кто благословил Тимошенко на премьерство

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «прекратить политическую войну, которая принимает угрожающие масштабы и может смести ненароком страну».

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

В.ЛИТВИН отметил, что В.ЮЩЕНКО как глава государства «должен отказаться и отойти от роли эксперта, который находится в оппозиции».

Он назвал странной позицию Президента, который пытается заявить, что нынешнее правительство - это не его правительство.

«Нынешнее правительство, я утверждаю, - это его правительство. Он его освятил и он, по сути дела, против каждой фамилии поставил крестик, и это означало, что он согласился с этими кандидатурами», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, В.ЮЩЕНКО должен нести ответственность за действующее правительство, а «следовательно - не выступать как большевики с лозунгом: Поражение своего правительства в этой политической войне». По его словам, в ином случае В.ЮЩЕНКО должен отозвать своих министров, и тогда правительство будет абсолютно недееспособно». «А так выходит, Президент Украины мне говорит: Вы смотрите, чтобы не была постановка вопроса по министру обороны, и второе – поддержите вице-премьер-министра (Ивана ВАСЮНИКА – УНИАН), потому что иначе ничто не будет работать», - рассказал В.ЛИТВИН.