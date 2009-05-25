Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пригласила ливийские нефтеперерабатывающие компании выйти на рынок нефтепродуктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на встрече с секретарем Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что нефтеперерабатывающий завод, который ливийцы будут строить в Одессе мощностью 10 млн. тонн в год, даст возможность снабжать нефтепродуктами не только Украину, но и продавать их в Европу.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в процессе реализации проекта по строительству НПЗ ливийской стороне будет предоставлена возможность открыть в Украине сеть АЗС.

Как сообщал УНИАН, 4-6 ноября 2008 года ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ находился в Украине с государственным визитом. Во время визита он обсуждал с высшим руководством нашей страны вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций.