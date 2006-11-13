В Сумах Щербаня сравнивают со Сталиным
09:07, 13 ноября 2006Политика
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Мэр и губернатор заодно
Мэр Сум Геннадий Минаев заявляет, что подавляющее большинство жителей города считают экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня виновным в предъявляемых ему обвинениях.
Об этом он заявил в воскресенье вечером в интервью "5 каналу" в Сумах, где в субботу проходил митинг против возвращения Щербаня в Украину.
"Считать невиновным Сталина за репрессии 1937 года – это все равно, что считать невиновным Щербаня за репрессии 2003-2004 годов", - сказал Минаев.
"Подавляющее большинство сумчан считает Щербаня виновным в тех злодеяниях, которые творились на Сумщине во время его правления", - отметил мэр.
Такую позицию поддержала и нынешний губернатор Сумской области Нина Гаркава.
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