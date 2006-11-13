В Сумах Щербаня сравнивают со Сталиным

Мэр Сум Геннадий Минаев заявляет, что подавляющее большинство жителей города считают экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня виновным в предъявляемых ему обвинениях.

Об этом он заявил в воскресенье вечером в интервью "5 каналу" в Сумах, где в субботу проходил митинг против возвращения Щербаня в Украину.

"Считать невиновным Сталина за репрессии 1937 года – это все равно, что считать невиновным Щербаня за репрессии 2003-2004 годов", - сказал Минаев.

"Подавляющее большинство сумчан считает Щербаня виновным в тех злодеяниях, которые творились на Сумщине во время его правления", - отметил мэр.

Такую позицию поддержала и нынешний губернатор Сумской области Нина Гаркава.

Украинская правда